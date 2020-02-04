Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что заигрывания с бандеровцами всем выйдут боком, и лидер Турции Эрдоган - не исключение

Отношения России и Турции могут обостриться. В России шквал негодования словами Эрдогана в Киеве, «Слава Украине», которые были приветствием бандеровских формирований. А в Турции буря негодования гибелью перед этим турецких военных в Сирии, в Идлибе, где они были убиты сирийской армией. Много заявлений, что Россия не выполняет свои обещания перед Турцией. И идут небольшие удары турецкой армии по сирийским войскам. Манёвры вокруг Крыма, Москвы и Киева. Зачем Эрдоган прилетел к Зеленскому © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это все по поводу Идлиба. Сирийская армия упорно наступает. Цель — взять под контроль стратегические дороги М4 и М5, которые связывают главный экономический центр Сирии Алеппо с самой процветающей приморской провинцией Латакия и столицей Дамаском.

Среди экспертов считается, что есть закрытые договоренности между военными России и Турции, что Асад берет под контроль М4 и М5 в обмен на то, что Турция будет контролировать полосу безопасности там где курды и примыкающие к Турции районы Идлиба. И Эрдоган громкими заявлениями типа СУГС пытается оправдаться перед своими радикалами, которые требуют не уступать Асаду Идлиб.

Но не все выполняют возможные договоренности. И турки, и сирийцы люди горячие. Компромиссы не любят. Русские там конечно, это образец выполнения договоренностей и умеренности. Ну и бомбить умеют лучше всех, что заставляет прислушиваться к русским словам внимательно. Но заигрывания с бандеровцами боком выйдут всем, кто это делает. СУГС — это прямой вызов России. Поддержка раскола православной церкви не будет прощена никогда тому, кто это поддерживает. Никогда. Русские умеренные до определенного предела.