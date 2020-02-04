Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook рассказал, почему опора на репрессивный государственный аппарат и этническое меньшинство в проведении языковой политики неизбежно приведут Украину к сворачиванию любых демократических институтов

Почему языковые квоты приводят к бедности.

Если какая-либо власть пытается силой принуждения регулировать языковые вопросы в обществе, если она вводит различные квоты, омбудсменов, штрафы и другие дискриминационные меры по ограничению употребления одного языка в пользу другого, то это означает, что эта власть опирается на этническое меньшинство и проводит политику в его интересах.

Подобная политика довольно рискованна, так как власть не опирается на большинство населения. По этой причине она неизбежно ставится авторитарной и вынуждена удерживать единство страны с помощью спецслужб и введением ограничений на свободу слова и другие гражданские права. Профаны, не помнящие родства. Ксенофобия на Украине как способ спасения дилетантов © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Такая власть не может пойти на свободные демократические выборы и рано или поздно вынуждена пойти на узурпацию, чтобы удержать власть. Это неизбежно, и по-другому не может быть в принципе.

Как следствие, в такую страну не идут инвестиции, и она обречена на бедность. В такой стране власть контролирует все СМИ и занимается конструированием псевдореальности через специальное министерство пропаганды.

В истории человечества подобные примеры не часто, но встречались. Они довольно экзотичны, как например, политика Саддама Хуссейна в Ираке. И чем дольше проводилась подобная политика, тем власть становилась все более авторитарной, все более репрессивной.

Истории почти не известны случаи мирного ухода из власти той элиты, которая проводила политику в пользу этнического меньшинства. Такую страну всегда будет ждать либо революция этнического большинства, либо внешняя агрессия, либо гражданская война, либо все вместе.