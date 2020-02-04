Зеленский превращается, превращается Зеленский… в Порошенко.
Когда Зеленский был в августе в Турции, он говорил Эрдогану о восстановлении Донбасса и приглашал турецкий бизнес к участию в инфраструктурных проектах страны и донбасского региона. Прошло полгода.
Сегодня в Киеве Зеленский и Эрдоган обсуждают военно-техническое сотрудничество и крымских татар.
О восстановлении Донбасса Владимир Зеленский не говорит уже давно. Ни программы восстановления, ни проектов, ни инвесторов — вообще ничего. Даже «советники по восстановлению Донбасс» Сергей Анатольевич Сивохо и Максим Ткаченко о восстановлении Донбасса уже не говорят ничего.
Но я напомню очередной раз.
Зеленский, 16 июня: «Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса. Сейчас мы будем срочно изучать вопрос жилья переселенцам».
Зеленский, 20 июня: «Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем».
Кстати, сегодня и Кабмин и «слуга» Шуляк заявили, что никаких пенсий не будет старикам Донбасса, бюджетом такие траты не предусмотрены.
Но. Зеленский, 8 июля: «Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии). Мы предложили следующий шаг: пожалуйста, давайте разрешим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год».
Дмитро Разумков, может через Вас получится? В офисе президента всем плевать на то, что Кабмин плюёт на обещания президента. Вы анонсировали диалог с премьером и министрами. Задайте, пожалуйста, вопросы, что ж там с обещанными президентом восстановлением Донбасса и пенсиями для Донбасса. Почему Кабмин не сделал ничего.