Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook подчеркнул, что ни Офис президента Зеленского, ни Кабмин Гончарука уже даже не упоминают о разработке государственной программы и привлечении инвесторов для восстановления Донбасса

Зеленский превращается, превращается Зеленский… в Порошенко.

Когда Зеленский был в августе в Турции, он говорил Эрдогану о восстановлении Донбасса и приглашал турецкий бизнес к участию в инфраструктурных проектах страны и донбасского региона. Прошло полгода.

Сегодня в Киеве Зеленский и Эрдоган обсуждают военно-техническое сотрудничество и крымских татар.

О восстановлении Донбасса Владимир Зеленский не говорит уже давно. Ни программы восстановления, ни проектов, ни инвесторов — вообще ничего. Даже «советники по восстановлению Донбасс» Сергей Анатольевич Сивохо и Максим Ткаченко о восстановлении Донбасса уже не говорят ничего.

Но я напомню очередной раз. Донбасс не вернется на Украину ни ментально, ни политически — Волга © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Зеленский, 16 июня: «Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса. Сейчас мы будем срочно изучать вопрос жилья переселенцам».

Зеленский, 20 июня: «Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем».

Кстати, сегодня и Кабмин и «слуга» Шуляк заявили, что никаких пенсий не будет старикам Донбасса, бюджетом такие траты не предусмотрены.

Но. Зеленский, 8 июля: «Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии). Мы предложили следующий шаг: пожалуйста, давайте разрешим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год».

Дмитро Разумков, может через Вас получится? В офисе президента всем плевать на то, что Кабмин плюёт на обещания президента. Вы анонсировали диалог с премьером и министрами. Задайте, пожалуйста, вопросы, что ж там с обещанными президентом восстановлением Донбасса и пенсиями для Донбасса. Почему Кабмин не сделал ничего.