Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook рассказал, как Виталию Кличко удалось договориться с приближенными президента Владимира Зеленского и остаться во главе киевской горадминистрации

Забавная ситуация сложилась во взаимоотношениях мэра Киева с Офисом президента. Помощник президента Ермак водит к Кличко на собеседования глав районов. Хотя еще осенью в ОП голосили, что Кличко и его коррупционное окружение должны уйти! А теперь что? Видимо, концепция изменилась? Джулиани просил оставить за Кличко пост мэра Киева — The New York Times © Facebook, Віталій Кличко

Крайне любопытно, каким образом Кличко договорился с ОП о том, чтобы остаться у руля киевской мэрии. И что взамен попросил и получил тот же Ермак?

Ситуацию проясняет журналистское расследование «Укрправды». Если верить этой информации, люди помощника президента заняли две очень хлебные должности при киевском мэре. А именно — пост главы департамента благоустройства КГГА и пост главы КП «Киевблагоустрий».

Каждый киевский чиновник знает, что сфера благоустройства в нашей столице — чрезвычайно прибыльная. И взятые под контроль Ермаком должности генерируют большие и регулярные потоки чёрного нала.

Зато теперь на 100% понятно, почему в Офисе президента напрочь забыли о «коррупционере Кличко». Всем хорошо, все счастливы!