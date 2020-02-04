Провальная работа Кабмина угрожает энергетической безопасности страны.
Пример — критическое состояние угольной отрасли.
Сегодня отсутствует политика государственной поддержки угольной промышленности, вместо этого есть политика её уничтожения. Из 33 государственных шахт запланировали оставить 4 и увеличить закупку угля в Польше, России, США, а наших шахтеров уволить с работы.
Это уже планомерно воплощается в жизнь: не выплачивается зарплата угольщикам, не выделяются средства на модернизацию шахт.
Премьер-министр не понимает глубину проблемы и не знает, что с этим делать. Вместо того, чтобы заниматься реальным сектором экономики, пытается протащить через парламент законопроект «О труде». Это совершенно сознательное превращение работников в рабов. Возможность увольнения за сутки без объяснения причины, закрепление на законодательном уровне 6-дневной рабочей недели — всё это дополнительный «стимул» для людей уехать из страны и искать работу за рубежом.
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку!