Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что правительство Гончарука намерено существенно увеличить закупку угля в Польше, России и США, при этом закрыв 29 из 33 государственных шахт и оставив без работы украинских шахтеров

Провальная работа Кабмина угрожает энергетической безопасности страны.

Пример — критическое состояние угольной отрасли. Понижая, повышать. Как премьер Украины Гончарук «снизил» цены на отопление © Украина.ру/Стрингер

Сегодня отсутствует политика государственной поддержки угольной промышленности, вместо этого есть политика её уничтожения. Из 33 государственных шахт запланировали оставить 4 и увеличить закупку угля в Польше, России, США, а наших шахтеров уволить с работы.

Это уже планомерно воплощается в жизнь: не выплачивается зарплата угольщикам, не выделяются средства на модернизацию шахт.

Премьер-министр не понимает глубину проблемы и не знает, что с этим делать. Вместо того, чтобы заниматься реальным сектором экономики, пытается протащить через парламент законопроект «О труде». Это совершенно сознательное превращение работников в рабов. Возможность увольнения за сутки без объяснения причины, закрепление на законодательном уровне 6-дневной рабочей недели — всё это дополнительный «стимул» для людей уехать из страны и искать работу за рубежом.

Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку!