Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook заметил, что последние данные исследований социологических служб центра Разумкова и Соцмониторинга показывают недовольство украинцев действиями власти

Интересные результаты социологии пришли от центра Разумкова и Соцмониторинга.

72% опрошенных центром Разумкова недовольны новой властью. Еще немного, и власть дотянется до показателя 73%, но уже со знаком «минус».

При этом по балансу доверия президент уступает только ВСУ и волонтерам. Главные «слуги народа» уличены в манипуляциях и преувеличениях © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным Соцмониторинга, электоральные предпочтения украинцев меняются.

Так, в отличие от прошлых опросов, "Батькивщина" обгоняет Европейскую Солидарность, а Свобода приближается к проходному барьеру. Лидирует пока Слуга народа, а серебро уверенно держит ОПЗЖ.

Люди снимают розовые очки и трезво оценивают власть и оппозицию. В националистической нише усиливается "Свобода", к которой перетекают голоса ЕС. Евросолидаристы, в свою очередь, забирают электорат Голоса. ОПЗЖ и "Батькивщина" перетягивают голоса "Слуги народа" и уже в скором будущем будут бороться со Слугами за лидерство в рейтингах.