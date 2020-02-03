«Варшава уже выиграла исторический спор с Москвой, пора налаживать отношения» — польский министр
«Варшава уже выиграла исторический спор с Москвой, пора налаживать отношения» — польский министр
© commons.wikimedia.org, Estonian Foreign Ministry | Перейти в фотобанк
Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во 2-й мировой войне.

Польша здесь ничего не изменила. А жёсткая риторика и требование «компенсаций» не могут быть основой для нормализации отношений.