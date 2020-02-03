Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С т.зр. межд.права Россия — страна-победительница во 2-й мировой войне. Польша здесь ничего не изменила. А жёсткая риторика и требование «компенсаций» не могут быть основой для нормализации отношений.