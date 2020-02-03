Эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что киевский мэр Виталий Кличко решил значительно повысить оклады своим заместителям

Пока в Cети активно обсуждается предложение «слуги народа» продавать собак и оплачивать ими коммуналку, все ближе 4 февраля, когда Кабмин должен (вроде как) ответить президенту за феноменальный уровень собственных зарплат и зарплат топов госкомпаний.

В этой связи как-то мимо внимания общественности прошло повышение зарплат у киевских топ-чиновников. В частности, мэр Киева Виталий Кличко распорядился установить первому заместителю главы Киевской горгосадминистрации и заместителям главы КГГА надбавку за интенсивность труда в размере 100% оклада. Как следует из распоряжения №51 от 28 января 2020 года, надбавки установлены на весь год. Джулиани просил оставить за Кличко пост мэра Киева — The New York Times © Facebook, Віталій Кличко

И вот все бы ничего, но примерно по такой же схеме действуют и нынешние министры, которые… не так давно хотели отправить В. Кличко в отставку, а затем… внезапно передумали!

Впрочим, если вспомнить историю, передумали они не так уж и внезапно, а после того, как президенту донесли позицию адвоката Трампа — Джулиани, который летом прошлого года на встрече с Ермаком в Мадриде просил не увольнять Кличко. Тогда журналисты New York Times подробно описали, как Джулиани летом «спасал» Кличко от увольнения.

Очевидно, именно поддержка со стороны адвоката президента США и позволила нынешнему градоначальнику остаться на своем посту главы КГГА и избежать досрочных выборов мэра столицы. И благодарить за продолжающееся сидение в кресле он должен все того же советника президента Украины Андрея Ермака, ведь Зеленский так и не подписал указ про увольнение Кличко. Кстати, возможно он его таки отблагодарил. СМИ утверждают, что новый глава Киевблагоустроя — аффилированная с Ермаком личность.

А президентских нареканий относительно высоких зарплат чиновников, походу, столичный мэр не то что не боится, он просто их игнорирует. Да и почему бы и нет, если у него такая шикарная штатовская «подписка»?!