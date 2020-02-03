Замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Кирилл Молчанов на своей странице в соцсети Facebook рассказал об опасности экологической катастрофы в Запорожье из-за нескольких тонн хлора, которые находятся без охраны на территории завода «Кремнийполимер»

Пока в Киеве депутаты с министрами все силы бросили на тушение пожаров в собственной партии власти, в Запорожье сложилась чрезвычайная ситуация в прямом смысле этого слова. Разрешающий запрет. Как поправки "Слуг народа" нивелируют закон о вырубке карпатских лесов © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Около семи тонн хлора, которые находятся без охраны на территории завода «Кремнийполимер», в случае утечки могут привести к непоправимым проблемам для всего региона. Может возникнуть реальная угроза, что это бедствие обрушится не только на город, но и на близлежащие территории.

Об этом свидетельствует заявление спецкомиссии по этому вопросу. Если это случится, то в радиусе пяти километров и более всему живому может быть причинён непоправимый ущерб.

Запорожская епархия УПЦ в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» приняла решение — оказать помощь и приобрести необходимое количество жидкого натрия для того, чтобы предотвратить эту техногенную катастрофу.

В результате дезактивации газообразного хлора полученное вещество может пойти на очистку от вредных инфекций питьевой воды для жителей Запорожья. Присоединяйтесь!