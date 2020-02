Артист театра «Две обезьяны», клоун Евгений Крамской, прибывший из Китая, на своей странице в соцсети Facebook поделился личными впечатлениями о том, как работает санэпидслужба в российском аэропорту «Шереметьево»

По новостям и прочим аналитическим программам мы слышим, что американцы, вывозя своих людей из Китая, размещают их на карантин на курортах под наблюдением врачей, англичане своих туристов запирают на военной базе под надзор военных медиков (берут анализы, следят за состоянием здоровья).

Что же происходит у нас? Я это видел собственными глазами. Итак, воздушное судно "Валерий Брумель" компании Аэрофлот, Airbas 330-300, вместимостью 296 пассажиров (аншлаг, которому позавидует любой творческий коллектив), состоящий на 2/3 из россиян и транзитных пассажиров и на треть из китайцев, взял курс на столицу нашей Родины из Гуанчжоу в полдень 1 февраля.

Лететь нам предстояло 10 часов. Да все в масках — попробовали б вы в Китае походить без нее, сразу полицейский скажет: "Масочку надел…" Но 10 часов в замкнутом пространстве, два раза мы обедали, конечно, снимая маски. Кто-то скажет да маска не защищает: глаза-то не закрыты. Да, глаза да, но, по крайней мере, заболевший не разносит свои бациллы, кашляя и чихая. Китайские врачи рассказали, когда эпидемия коронавируса достигнет пика © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

И вот мы садимся в Шереметьево, нас ожидает санитарный контроль. Я настроился на допрос, осмотр врачами и прочие процедуры, что потеряю кучу времени в аэропорту. Да и писали мне и родственники, и в прессе (о наши великие СМИ!!!), что всех прилетающих ожидает двухнедельный карантин.

И что вы думаете? Раздали бумажки, где нужно заполнить свои данные, где мы были, где собираемся жить, номера телефонов. Я, человек ответственный, да и паспортные данные мои ж есть в авиакомпании, написал все честно. Но рядом сидела китаянка, она в принципе по-русски, да и по-английски ничего не понимала. Из адреса она знала "Люблино" и "Сергей", и дала в анкете какой-то номер телефона. И так, я думаю, китайцы сделали многие.

Нас просветили тепловизором… К трем человекам были вопросы, дали им термометры электронные, вообще не обращая внимания, как они меряют температуру. Собрали бумажки, не читая их… И выпустили на паспортный контроль. Тут еще была знакомая по Китаю картина: пограничники были в масках и перчатках, а далее все немножко иначе. Таможенники издали показывали пальцем, куда нам идти — они точно не собирались приближаться к пассажирам. И всё… В Шереметьево ни одного человека в маске.

А таких бортов из Гуанчжоу как минимум два в день, а еще из Пекина, из Шанхая… Верх безалаберности… Всем по хрену… Какой карантин?! Это же тысячи людей надо селить в дома отдыха, кормить их, персонал выделить… Гораздо проще рассказать по телевизору, что всё ок. Из Уханя (центр эпидемии) можно было вывезти людей еще неделю назад, когда стало понятна степень опасности. Так только собираются отправить самолеты…

Министр здравоохранения отчитывается ВВ что всё сделано, всё на контроле… На каком??? Правительство призвало туристов не паниковать…

Вот покинул я самолет: ехал в метро, в поезде, я контактировал с кучей людей по дороге: брался руками за поручни и т.д и т.п. От маски, которой больше суток, смысла не было, новую — я купить не смог. Одного добилось правительство — масок не стало в некоторых аптеках.

И я сам себя запер на карантин домашний. Сижу дома, пишу, разбираю огромный архив фото и видео, пишу книгу "Увидеть Китай и не умереть".