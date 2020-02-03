Дог-скандал не утихает на украинской политической арене. В эфире ток-шоу народный депутат от провластной партии «Слуга народа» Евгений Брагарь предложил украинцам продавать своих четвероногих питомцев, чтобы оплатить новые платежки за газ. Нешуточный креатив от политика тут же стал взрывным мемом. Соцсети бурлят по сей день

Политолог Виктор Уколов на своей странице в ФБ процитировал соглаву фракции «Европейская солидарность» Артура Герасимова, который вынес обсуждение этого вопроса на трибуну Верховной Рады и сегодня во время выступления предложил, чтобы политическую ответственность за ляп Брагаря понес лично президент Владимир Зеленский: "Я предлагаю извиниться НЕ Евгению Брагарю — извиниться должен Владимир Зеленский, который привел этого «догсейлера» в Верховную Раду. Друзей не продают даже за газ, и Зеленский должен нести политическую ответственность за такие предложения".

Бизнесмен Александр Меламуд довел предложение Брагаря до абсурда — до него оставался всего один шаг: «Евгений Брагарь, это депутат такой, заявил, что если есть собака элитной породы, то можно её продать и заплатить за тепло. Хорошо, но недостаточно. Надо ещё предложить бабушкам заняться проституцией. А что, у нас много любителей антиквариата, нашла клиента, заплатила за тепло. Ну и главный вопрос, товарищ депутат в своём уме?»

Политтехнолог Дмитрий Раимов не очень удивился предложению народного депутата, у него богатый опыт работы с такой клиентурой: «Чего прицепились к депутату Евгению Брагару. Ну посоветовал он женщине продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. А мог посоветовать продать почку, кровь сдать. Мозг отдать себе, чтобы тот хоть как-то следил за словами».

Народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук принесла извинения от имени фракции украинцам и посоветовала коллеге не участвовать в телевизионных эфирах. Правда, Брагарю нескоро удастся избежать публичности и внимания СМИ:

«Депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!). Еще раз хочу подчеркнуть: задача нашей команды — повысить уровень жизни людей настолько, чтобы таких звонков в прямом эфире вообще не было. Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

А еще раз убеждаюсь: не умеешь — не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам — занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика — уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности. От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией».

Депутат от «Слуги народа» засветился в еще одном скандале, который активно раздувают оппоненты власти. О нем написал политолог Андрей Смолий: «Брагарь извинился за свое высказывание в прямом эфире. Говорит что «молодой и неопытный политик». НЕуважаемый депутат Брагарь, когда вы извинитесь за свое пренебрежение к Украине, украинскому языку, украинским защитницам? Когда мы услышим извинения за «доносы» в полицию на двух девушек, защищавших Закон Украины и Украинскую независимость?

Стыдно, что Украина докатилась до времен, когда депутаты пишут «доносы», оскорбляют стариков и с пренебрежением относятся ко всему живому, заказывают проституток прямо в зале ВР, входят в пророссийские группы в ПАСЕ, топчут основной закон и просто ненавидят страну, которая наняла их на работу. Это лишь показывает бешеную пропасть между «новыми» «слугами» и нашим государством. Демонстрирует, что страна на 100% движется в неправильном направлении. Назад в московское ярмо».

Политолог Виктор Таран убежден, что факапы неопытных политиков настраивает против них избирателей и разжигают ненависть: «Депутаты от «слуг» активно извиняются за своего коллегу, который порекомендовал женщине продать собаку и заплатить за газ. Но почему-то эти самые «Слуги" не извиняются за этого самого депутата, который пообещал написать заявление в Нацполицию на волонтерку и добровольцев, которых высадили из маршрутки за то, что они просили исключить русский сериал. Потому что они этим поступком разжигали ненависть в обществе! Это все что нужно знать о ценностях и приоритетах партии Слуга Народу. Противно».

Блогер Евгений Хурсин заступился за депутата и напомнил о его заслугах: «Вот тут все на него накинулись за его предложение рассчитываться элитными собаками за газ. Но для объективности надо заметить, что к этой нелепой фразе его подвел как гость студии депутат Качный, так и сам ведущий Петр Мага. А Евгений по неопытности своей ляпнул глупость, которая уже стала интернетным мега-мемом. Собственно, это достаточно часто происходит, особенно в среде депутатов от СН, где много молодых и неопытных.

За эту глупость он не только подвергся массовым нападкам и оскорблениям, даже со стороны своих недалёких коллег — но уже и принес извинения. Но хотелось бы отметить то, что именно Евгений Брагар публично выступил против глупого высказывания о том, что русского языка не должно быть в Украине, а значит косвенно — против преследования водителя на которого массово ополчилась псевдопатриотическая общественность за то, что он высадил (по их же просьбе) "волонтерок, госпитальерок" на трассе.

Тут он как зампредседателя комитета по защите свободы слова, был максимально объективен и честен. А в сложившейся политической ситуации для этого нужна смелость.

Особенно в его фракции. Так что, видя чёрное, давайте видеть и белое. Для объективности».

Блогер Павел Себастьянович, описывая украинскую действительность, прибегнул к классике: «Если слуги начали лаять, значит ли это, что Преображенскому, наштамповавшему таких депутатов, пора снова браться за скальпель? Мы все думали, что уже достигли дна, как вдруг снизу кто-то… Нет, не постучал. Залаял».

Общественный деятель Александр Скубченко написал по существу вопроса — не о собаках, а насущной проблеме — тарифах и коммунальных платежах для населения: «Владимир Александрович, откройте хоть раз закон о жилищно-коммунальных услугах и поймите, что порядок формирования тарифов определяет Кабмин, устанавливают их в порядке, определённом Кабмином, — НКРЕКП для своих лицензиатов и местные советы для всех остальных. Что услуги потребителю предоставляются по регулируемым ценам/тарифам, и что тарифы такие должны быть ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМИ. Не со скидкой какой-то непонятной, как Кабмин придумал, а обоснованными. То есть нас на местах обворовывают тарифами, потому что Кабмин своим порядком им это позволяет. И потому что процессы в сфере ЖКХ государство не контролирует. Не измеряет их и не мониторит. И вы ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию в ЖКХ к лучшему, вы провалили отопительный сезон. И, да, друзья, а что "Нафтогаз" будет делать с нашими собаками? Корейцам продаст, что ли?»

Политолог Руслан Бортник, который уже давно анализирует перипетии в украинской политике, напомнил, с чего все начиналось. И вышло, что шутка про собаку не первой свежести: «А все начиналось с этого…) Бабка как голосовала, так и голосует, но дома у нее уже нет; кота не существует; остался только старенький "Шарик")))