Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что вызывающие высокие выплаты и премии членам наблюдательных советов госкорпораций были установлены Верховной Радой в 2016 году и для изменения положения прежде всего нужно поменять этот закон

Коллеги, вот все провизжали пару недель по мегавысоким зарплатам членов правительства и наблюдательных советов тех же госкомпаний. Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Но система формирования и «оплаты труда» членов Набсоветов, сформированная Абромавичюсом в 2015-2016 гг. (в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон, который обязал госкомпании сформировать набсоветы, а в 2018 такие же требования были введены для государственных банков), продолжает действовать.

Постановлением Кабмина № 668 о начислении им зарплат продолжает действовать. Никто в эти акты не вносил существенных изменений. Разного рода иностранцы и афилированые с ними лица продолжают получать миллионы гривен за счет пенсионеров, учителей, врачей.

Надо менять систему, а не отвлекаться на последствия.