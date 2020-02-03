Коллеги, вот все провизжали пару недель по мегавысоким зарплатам членов правительства и наблюдательных советов тех же госкомпаний.

Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно
Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно
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Но система формирования и «оплаты труда» членов Набсоветов, сформированная Абромавичюсом в 2015-2016 гг. (в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон, который обязал госкомпании сформировать набсоветы, а в 2018 такие же требования были введены для государственных банков), продолжает действовать.

Постановлением Кабмина № 668 о начислении им зарплат продолжает действовать. Никто в эти акты не вносил существенных изменений. Разного рода иностранцы и афилированые с ними лица продолжают получать миллионы гривен за счет пенсионеров, учителей, врачей.

Надо менять систему, а не отвлекаться на последствия.