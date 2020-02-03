Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что украинская экономика может напрямую пострадать из-за паники, связанной с распространением коронавируса

Почти на 8% обвалились акции китайских кампаний на фондовом рынке. Естественно из-за плохой предсказуемости поведения китайской экономики в условиях эпидемии коронавируса. Следом инвесторы стали массово выводить свои деньги с развивающихся рынков. Причина та же. Без паники! Цифры свидетельствуют: экономический эффект от коронавируса извлекают только США © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Развивающиеся страны, в силу слабости эпидемиологических служб — главная мишень для вируса. И, следом — экономики. Так недавно прилетевшим в Киев китайцам, в качестве меры по определению их возможной зараженности, поставили градусник. С температурой тела у граждан КНР отказалось все в порядке и их выпустили в город.

В силу наметившейся тенденции на мировых рынках украинские эксперты полагают, что в ближайшее время иностранные держатели украинских ОВГЗ начнут их массово сбрасывать. Что естественно может привести к панике на валютном рынке и резкому обесцениваю гривны.

Удастся ли НБУ удержать ралли в пользу национальной валюты, под большим вопросом. Единственное, что может сдержать панические настроения на межбанке, — обилие предложения валюты. Возможно, именно по этой причине НБУ поставил вопрос о выкупе у Нафтогаза в свои резервы 2 с лишним миллиарда долларов, которые были им получены от Газпрома…