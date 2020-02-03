Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что Кабмин внес в Раду законопроект о продаже 49% акций ведущих госкорпораций - «Нафтогаза», «Укрпочты» и «Укрзализныци»

Кабмин внёс в Раду законопроект, позволяющий продать 49% "Нафтогаза". Между Соросом и Коломойским. В политической жизни Украины началось броуновское движение © РИА Новости,

То есть сначала они сделали цену на газ налогом на жизнь, взвинтив сверхдододы монополиста, а теперь они отдают половину дохода в частные руки. То есть, с позволения Зеленского нас всех будет грабить Сорос уже как владелец "Нафтогаза".

Рад, что последняя социология показала, что рейтинг (!!!) недоверия Зеленскому — 39%. Ах да. 49% "Укрпочты" и "Укрзализныци" они тоже продают. За копейки, естественно.

Мы ведь именно для этого Зеленского и избрали, чтобы он рабом Сороса стал и продал нас всех оптом за грош.