Журналист Андрей Манчук рассказал на своей странице в Facebook об очередной атаке вандалов на украинские памятники советской эпохи

Он шел на Одессу, а вышел к Майдану.

"В городе Верховцево Днепропетровской области неизвестные разбили памятник матросу Железняку. Кто-то отбил у фигуры известного матроса мемориальную табличку. По всей видимости, злоумышленники использовали кувалды или молотки.

Анатолий Железняков, больше известный как Матрос Железняк был балтийским матросом, анархистом и участником Гражданской войны в России на стороне войск РККА. В июле 1919 года бронепоезд, которым командовал Железняков, попал в засаду как раз возле Верховцево. В ходе сражения матрос получил тяжелое ранение. 26 июля революционер скончался на станции Пятихатки".