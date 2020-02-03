Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook заметил, что политическая геронтократия, которая сформировалась в США, — это самый верный признак того, что Pax Americana подходит к своему концу

США: в ожидании битвы стариков.

На предстоящих в этом году выборах президента 74-летнему Д. Трампу будет противостоять либо 78-летний Д. Байден, либо 79-летний Б. Сандерс. Картина просто жуткая! Американцы будут наблюдать за битвой молодящихся из последних сил стариков, у которых, по законам старения, мозг стал уменьшаться в размерах еще в 50 лет.

Давно подмечено, что приближение среднего возраста политической элиты к средней продолжительности жизни в стране, это всегда верный признак, указывающий на окончание жизненного цикла режима, проекта или даже целой цивилизации.

В 1917г., когда большевики пришли к власти, В. Ленин, в свои 47 лет, был самым старым членом правительства. У него и кличка была «Старик». Все остальные народные комиссары были от 30 до 40 лет. Так начинался коммунистический проект.

С тех пор средний возраст номенклатуры СССР стал постепенно подниматься. Красный проект достиг своего пика в начале 50-х, после чего он пошел на спад.

К моменту смерти Брежнева в 1982 г. СССР был полностью поражен склеротическими явлениями и средний возраст его Политбюро составлял 70 лет. Леонид Ильич умер в возрасти 75 лет, достигнув старческого маразма на боевом посту. На должности генсека его сменил «молодой» 67-летний Андропов, который был к тому времени уже безнадежно больным и через 1,5 года умер. Андропова сменил еле живой 72-летний К. Черненко, который умер через несколько месяцев. Агонизирующая номенклатура попыталась вдохнуть свежую струю с помощью 54-летнего Горбачева, но ничего уже нельзя было изменить. СССР был обречен. Спустя несколько лет советская система приказала долго жить.

США стали державой номер один после Второй мировой войны, когда Америка сконцентрировала у себя 2/3 всего мирового запаса золота, взвинтила свой ВВП на военных поставках всем воюющим странам и в 1944 г. сделала свой доллар мировой резервной валютой, обеспеченной золотом. Проект Pax Americana стремительно развивался и достиг своего в момент убийства 46-летнего Д. Кеннеди, после того как американцы проиграли вьетнамскую войну и объявили дефолт по доллару, отказавшись его обменивать на золото. Украинагейт и импичмент Трампа. Война компроматов в США выходит на новый уровень © REUTERS, Kevin Lamarque | REUTERS, Kevin Lamarque | Перейти в фотобанк

С тех пор во всех сферах постепенно стали наблюдаться застойные и склеротические явления. Все процессы загнивания резко ускорились после распада коммунистической системы и исчезновения противника, который поддерживал некий драйв в американской элите.

И в первую очередь склероз стал прогрессировать в политической системе, где сформировалась так называя двухпартийная элитная демократия с очень высокими входными барьерами, отсутствием социальных лифтов, царили бюрократизация, непотизм и формирование семейно —политических кланов, наподобие кланов Бушей или Клинтонов. Нынешнее состояние политического истеблишмента США очень хорошо показано в сериале «Карточный домик» с непревзойденным Кевином Спейси в главной роли.

По сути, в Америке сейчас сформировалась партийная номенклатура, очень напоминающая номенклатуру позднего СССР. Сенаторы и конгрессмены десятилетиями бессменно заседают в Конгрессе, где средний возраст стремительно приближается в знаменитой отметке в 70 лет.

Геронтократия, которая сформировалась в США, это самый верный признак того, что Pax Americana подходит к своему концу. Америка переполнена внутренними социальными проблемами, перекошена множеством финансовых дисбалансов, имеет изношенную и разрушающуюся инфраструктуру, но справиться с вызовами она уже не в состоянии, потому что геронтократия блокирует впрыск молодой крови наверх и не позволяет провести необходимые изменения.

По этой причине геронтократии не подлежат реформированию, а разрушаются вместе со страной. Крах любой крупной империи — а США это современная империя — всегда наступает после унизительного поражения в какой-нибудь войне против незначительного противника. СССР быстро загнулся после вторжения в Афганистан. Америка завалиться после своего второго Вьетнама. Вполне возможно это произойдет после того как США ввяжутся в войну с Ираном.