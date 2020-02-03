Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что пандемия китайского коронавируса может обрушить рынки развивающихся стран и наиболее тяжело скажется на маленькой и слабой украинской экономике

Эффект коронавируса может обвалить экономику Украины.

Как известно, друзья: ожидание глобального финансового кризиса всегда психологически тяжелее и даже опаснее, чем наступление этого события. Об этом же говорится в посвященном возможному влиянию вируса на мировую экономику исследовании международного рейтингового агентства Moody's. «Пандемия коронавируса может быть более существенным «черным лебедем», чем глобальный финансовый кризис или Великая рецессия 2008-2009 годов», — подчеркивается в исследовании. Без паники! Цифры свидетельствуют: экономический эффект от коронавируса извлекают только США © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Также напомню, в период мирового кризиса в 2008 г. курс гривны по отношению к доллару США обвалился на 40%! Тогда много инвесторов ушло с рынков развивающихся стран, остановив большое число международных инвестиционных проектов.

И вот теперь по состоянию на полночь 2 февраля 2020г. от пневмонии, вызванной коронавирусом, на территории КНР скончался 361 человек, а за всю эпидемию атипичной пневмонии 2002—2003 гг. в Китае скончались 349 человек.

С утра рынок акций Китая теряет 7,8%! Доллар США/юань подскочил с 6,93 до 7,01. Добром такие резкие взлеты и падения на мировых рынках очень редко заканчиваются. Особенно для развивающихся рынков и такой маленькой и слабой экономики, как украинская.

Итак, эпидемия выявленного в Китае нового коронавируса может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 — 2010 годов. Нас, откровенно говоря, в первую голову волнует вопрос, смогут ли украинские рынки устоять перед такой мощной угрозой? Что сейчас для этого делает Кабмин А.Гончарука?