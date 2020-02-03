Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook написал, что заявления помощника президента Владимира Зеленского о помощи Донбассу не соответствуют действительности

Помощник президента Андрей Ермак в интервью рассказал, как команда Зеленского уже сегодня думает о развитии Донбасса. На вопрос, сколько это будет стоить, он сказал, «много».

Вы не поверите, но в сентябре Андрей Ермак тоже обещал Донбассу аж «план Маршалла». Думаю, что через год Андрей снова будет обещать. Но помощник президента врёт, когда говорит, что команда Зеленского что-то делает для Донбасса. Отставка Суркова, вечные интересы и тектонические сдвиги © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В июне Зеленский обещал программу восстановления Донбасса и финансирование восстановления Донбасса на подконтрольной части уже сегодня, не дожидаясь окончания войны. В сентябре помощник Ермак говорил, что рабочую группу по подготовке программы лично Гончарук возглавляет, а офис президента уже направил свои предложения. Но на мой запрос офис президента ответил, что никаких предложений офис в Кабмин не направлял. И группы никакой нет. Нет ни программы, ни финансирования.

В июле Зеленский обещал увеличить срок унизительной проверки для пенсионеров Донбасса с 60 дней до года. И что? 26 умерших в пунктах пропуска стариков в прошлом году и уже 2 — в январе. Обещание так и осталось пустым обещанием.

Даже на вопрос, сколько денег надо, помощник президента ответил «много». Потому что в стране до сих пор нет ни единого реестра разрушений, ни их достоверной оценки. Всё — на пальцах.

Андрей Ермак, вот в ДНР есть и программы восстановления жилья, и программы восстановления дорог, мостов и путепроводов, и их реализация уже — далеко не на первом этапе. В Украине до сих пор ничего нет. Не было при Порошенко, нет ничего и при вас.

Может, хватит уже рай на Донбассе обещать, а пора уже начать хоть что-то делать, хоть с чего-то начинать? Я Вас очень прошу, действуй… те! Регион в руине.