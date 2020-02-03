Реальный оппонент Д. Трампа.
М. Блумберг активно продвигается как оппонент Д. Трампа на предстоящих выборах. Он активно пошел в атаку, частично обнародовав свои инициативы. Определенно яркие предложения по налоговой реформе. Они позволят принести американскому бюджету дополнительные $5 трлн в течение десяти лет.
Предложения включают в себя введение нового налога для богатых. Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год. Мера, по подсчетам штаба миллиардера, затронет менее 0,1% налогоплательщиков в Соединенных Штатах.
Похоже, это единственный оппонент на сегодняшний день для Д. Трампа.