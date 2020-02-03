Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что предложивший ввести налог для богатых миллиардер Майкл Блумберг может стать самым сильным конкурентом действующего президента Америки на осенних выборах

Реальный оппонент Д. Трампа. Кульминация Украинагейта. В ближайшие часы может решиться вопрос об импичменте Трампа © AP, J. Scott Applewhite

М. Блумберг активно продвигается как оппонент Д. Трампа на предстоящих выборах. Он активно пошел в атаку, частично обнародовав свои инициативы. Определенно яркие предложения по налоговой реформе. Они позволят принести американскому бюджету дополнительные $5 трлн в течение десяти лет.

Предложения включают в себя введение нового налога для богатых. Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год. Мера, по подсчетам штаба миллиардера, затронет менее 0,1% налогоплательщиков в Соединенных Штатах.

Похоже, это единственный оппонент на сегодняшний день для Д. Трампа.