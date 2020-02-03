Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в постсоветские страны нужно рассматривать исключительно как рычаг давления на Россию

США. Госсекретарь Майкл Помпео делает большое турне вокруг России. Украина, Белоруссия, Казахстан. США ведут гибридную войну против России и лично против президента Путина с 2013 года. Видимо, Помпео будет стараться обеспечить максимальную изоляцию России от соседей.

1. Укрепить максимально антироссийский курс Киева. Как «хромая утка» Помпео стал в Украине, Белоруссии и Казахстане «пробным шаром» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

2. Конечно, важно будет для Помпео и установить спокойные хорошие отношения с Зеленским, чтобы киевские власти дали максимум компромата против Байденов.

3. Постараться наобещать президенту Лукашенко признание его победы на президентских выборах в этом году в обмен на нарастание конфликтов между Москвой и Минском. Пообещать уменьшение блокады белорусских чиновников проамериканскими европейцами. Добиться, чтобы западные фонды могли свободно финансировать белорусские антироссийские НКО, как в Украине при Януковиче. А потом в какой-то момент и направить Лукашенко по пути Януковича.

4. Казахстан. Там новое руководство, Помпео будет смотреть, как можно его максимально повернуть против России. И против Китая. Будет угрожать санкциями против элит.

Как экономические партнеры, Украина, Белоруссия, Казахстан, для США малозначимы. Как политические партнеры сами по себе, — для США их самостоятельное значение минимально. А как рычаг давления на Россию эти страны имеют огромное значение. Поэтому за каждой фразой Помпео в Киеве, Минске, Астане будет видна тайная горящая надпись "Россия".