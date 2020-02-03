Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что необычно высокие цифры доверия к политике Владимира Зеленского, которые публикуют различные социологические службы, являются некорректными

Регулярные зашквары «команды Зеленского» вызывают у многих недоверие к результатам опросов, согласно которым за «Слугу народа» готовы голосовать 40% избирателей. Пишут и про заказную социологию, и про «заговор социологов» и про Бог знает что еще.

Социология, конечно, может быть заказной. Но две вещи, в целом, сомнению не подвергает никто: а) «Слуга народа» остается самой популярной партией в стране; б) ни одна другая политсила ей составить конкуренцию не способна. Капиталистический социализм «Слуги народа». Украинцы за президента и против олигархов © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Как же так получается? А секрета, на самом деле, никакого нет.

Во-первых, 40% это не рейтинг «Слуги народа». Это она столько наберет от тех, кто придет на выборы. Т.е. реальный рейтинг процентов 20-25, что уже куда достовернее, правда?

А во-вторых, даже эти 25% это не рейтинг «Слуги народа». Это рейтинг сферической партии Зеленского в вакууме — личный рейтинг Зеленского.

Если взять Гончарука, Арахамию и прочих специалистов по элитным собакам, составить из них список, назвав его, к примеру, «Партия прогресса и благоденствия», то эти прекрасные люди не наберут и 3%.

Зачем Зеленский тащит на себе всю эту сволочь — другой вопрос, к социологии отношения не имеющий.