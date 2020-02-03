Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что европейский выбор для нынешней Украины — это полная утопия, поскольку он не принимается большей частью украинского общества

Украина: все значительно сложнее.

Традиционно главной проблемой Украины считается ее этническая неоднородность. Фактически страна состоит из двух частей — Юго-Восточная Украина и Западная, которые по сути являются двумя разными этносами, имеющими различную культуру, язык, религию, историю, героев и т.д. Эти различия до сих не давали возможность сформировать единое гуманитарное пространство, следствием чего являлись постоянные шарахания Украины между геополитическими центрами влияния и бесконечные майданы.

Однако мало кто пока обращает внимание на тот факт, что каждый этнос Украины — западный и восточный — в свою очередь, сам разделен на два субэтноса. Это узкий слой состоятельного европеизированного меньшинства и архаичное большинство. «Это югославский сценарий»: Быстряков назвал ответственного за языковой раскол на Украине © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

Этот раскол произошел еще во времена Петра Великого и окончательно был закреплен в конце 18 века, когда Екатерина II даровала вольности дворянству. С тех пор пути эти два субэтноса только удалялись друг от друга. При этом европеизированный субэтнос последовательно менял свое сословие. Изначально это были дворяне, потом интеллигенция, затем большевистская номенклатура. Сейчас в обеих частях Украины этот слой представляет собой смесь высшего чиновничества, интеллигенции и приближенного к бюджету бизнеса.

Каким бы ни был по форме европеизированный слой, его оторванность от архаизированного большинства общества не уменьшалась, а только нарастала. Суть раскола между этими двумя субэтносами заключается в том, что они живут в разных культурах, в различных системах ценностей, которые существуют параллельно друг другу и почти не пересекаются.

Европеизированное меньшинство всегда подражало западному образу жизни, перенимало его материальную и духовную культуру, посылало своих детей на учебу на Запад и туда же выводило свой капитал. Другими словами, старалось всячески интегрироваться в чужую культуру, на Западе.

Напротив, архаичное большинство до сих пор пребывает в своем доисторическом традиционном сознании, основанном на ценностях территориальных сельских общин. Для такого сознания характерны представления о заботливом царе, плохих боярах, важности соблюдения религиозных и народных традиций, правовой нигилизм, погружение в мифы, замкнутость в своей общине, нежелание повышать образование и трудовые навыки, особое крестьянское чувство справедливости, отношение к земле не как к товару, а как к сакральному тотему.

Архаичное большинство совершенно не нуждается в демократии, разделении властей и т.д. Оно живет в догосударственных, почти родо-племенных формах и регулирует свою деятельность обычаями, традициями и религиозными нормами. Погребинский объяснил, почему Зеленский «исчез» для него и для части украинцев © РИА Новости, Владимир Трефилов

Раскол между этими двумя субэтносами представляет еще бОльшую опасность для страны, чем раскол по линии Запад — Юго-Восток. Власть архаизированного большинства всегда будет приводить к хаосу, а власть европеизированного меньшинства может быть осуществлена только в форме авторитаризма — по-другому власть в дремучем сословном обществе просто не удержать.

И то, и другое не позволяет Украине провести модернизацию общества и «вписаться» в западные ценности. Европейский выбор для нынешней Украины — это пока что полная утопия, которая пришла на смену коммунистической утопии.

За годы независимости противоречия между четырьмя Украинами не только не исчезли, но только нарастали. Накапливающееся напряжение между западом и юго-востоком Украины в конце концов прорвалось и привело к уходу Крыма и гражданской войне в Донбассе, а противоречие между двумя различными субэтносами еще ждет своего мощного взрыва.

Архаичное большинство непременно ответит массовыми бунтами на любые попытки его реформирования по европейским стандартам в направлении либерализма, индивидуализма, законности, прозрачности прав собственности, всех доходов и расходов, создании рынка земли как капиталистического товара. И на выходе мы получим или крестьянскую революцию, или национал-социализм, или фашизм.

Это, в свою очередь, может довести противоречия между Западом и Юго-Востоком до предела, за которым их совместное сосуществование будет уже невозможным.