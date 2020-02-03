Часто слышу, что у Зе-команды есть высокий рейтинг. Не уверена. У меня нет честных соц. данных.
Зато среди моих знакомых нет ни одного человека, кто бы не разочаровался в этой фу-команде.
Я бы не про рейтинги говорила. А про доверие. Точнее, про недоверие.
А оно выражается в
— максимальном уклонении от уплаты налогов,
— сворачивании производственных мощностей и бизнеса,
— увеличивающемся бегстве за рубеж,
— выводе туда же средств.
Казна пуста. Пустеет и Украина. Вот это и есть настоящие рейтинги.