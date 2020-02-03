Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook отметила, что рассуждения о якобы высоком рейтинге команды Владимира Зеленского не имеют смысла, если обращать внимание на реальные социально-экономические факторы

Часто слышу, что у Зе-команды есть высокий рейтинг. Не уверена. У меня нет честных соц. данных.

Зато среди моих знакомых нет ни одного человека, кто бы не разочаровался в этой фу-команде. «Ему уже перестают доверять» - журналист Пальчевский назвал реальный рейтинг Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Я бы не про рейтинги говорила. А про доверие. Точнее, про недоверие.

А оно выражается в

— максимальном уклонении от уплаты налогов,

— сворачивании производственных мощностей и бизнеса,

— увеличивающемся бегстве за рубеж,

— выводе туда же средств.

Казна пуста. Пустеет и Украина. Вот это и есть настоящие рейтинги.