Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко на своей странице в Facebook высказала мнение, что основной задачей Службы безопасности Украины стало стимулирование гражданского террора по подавлению инакомыслия в стране

Чтобы понять, насколько у нашей страны снижен иммунитет к внешним и внутренним угрозам, стоит обратить внимание на два факта.

Первый — это повальная передача наших стратегических инфраструктурных объектов в концессию иностранцам: порты, аэропорты, жд-вокзалы, железная дорога. И все это стремительно, чтобы мало что или кто помешал. Буквально сегодня соросенок-министр инфраструктуры Криклий заявил о том, что в концессию отдадут 4 аэропорта и 7 вокзалов. Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Второй факт — это аудиозапись разговора между действующим сотрудником СБУ и одним из обвиняемых в убийстве Павла Шеремета. Эту запись на своем канале YouTube выложил известный всем мерзавцам до икоты и всем добрым людям Андрей Портнов. Разговор ведется только на одну тему — как обвиняемому «отмазаться» от убийства, и в этом ему помогает именно действующий сотрудник украинской спецслужбы.

Учитывая расследования блогера Шария о том, как власть прикрывает и кормит убийц (дело Кузнецова-Исайкула, где в убийстве одног и нападении на другого обвиняется Стерненко; дело Бузины, где обвиняются Медведько и Полищук), сам собой напрашивается вывод: СБУ — это контора, которая растит и плодит убийц, которые расправляются с обычными гражданами нашей страны, с журналистами, с непокорными, с опальными. Она же их прикрывает и отмазывает от наказания.

Вот вам и ответ, на что тратит свое время и наши деньги СБУ — на охрану государственной безопасности, на выявление агентов иностранного влияния, на привлечение госизменников к ответственности или на развал государства.

СБУ — это служба беспредела и уголовников.