Эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему европейские страны сознательно «забывают» о темных страницах своей истории, но считают возможным выступать с позиции всемирного морального авторитета

Любителям ПР-ится на рассуждениях о Голодоморе в страшном СССР и сравнивать его с Холокостом, противопоставляя всему этому «евроепейские ценности», напоминаю: Чей Холокост? Для кого нечеловеческая трагедия стала пиаром в политике © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Еще недавно, во второй половине XX-го века геноцид был одной из европейских ценностей и до сих пор ни малейшего регулярного осуждения геноцида по отношению к неграм со стороны европейцев как-то не заметно. И СМИ это как-то не волнует…

Да и правительство Бельгии не спешит ежегодно каяться и бить себя пяткой в грудь, извиняясь за геноцид. А все почему?..

Потому что Конго — не Израиль? Или все же потому, что геноцид, как европейская ценность, никуда не исчез, а только немного мимикрировал/спрятался?

Все империи проходили период геноцида по отношению к покоренным народам. Все без исключения. И отрицать этот факт и глупо и преступно одновременно.