Макроновская Франция собирается играть более важную роль в мире, занимая ниши из которых сейчас выходит Трамп. На сегодняшний день, Франция, обладая единственной боеспособной европейской армией, собирается заменить собой НАТО и США для Европы и попытаться забрать себе ряд бюджетов. А для того чтобы Европа перевела военные «стрелки» с США на Францию, ей нужны если уж не военные победы, то хотя бы демонстрации своего могущества.
Франция благосклонно отнеслась к просьбе о помощи Греции и Кипра и в качестве «патрона» ЕС направляет ударную группу своего Средиземноморского флота к берегам Кипра, чтобы пресечь турецкие поползновения захватить господство над южным средиземноморьем.
В частности, Франция собирается отразить угрозы Кипру и его газоносным полям и пресечь турецкое вымогательство и агрессию. Таким образом, Макрон выражает намерение войти в игру на Ближнем Востоке, из которой выходят США.
Сильный ход!