Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что последние внешнеполитические действия Макрона относительно помощи Греции и Кипру, демонстрируют его намерение войти в игру на Ближнем Востоке, из которой выходят США

Макроновская Франция собирается играть более важную роль в мире, занимая ниши из которых сейчас выходит Трамп. На сегодняшний день, Франция, обладая единственной боеспособной европейской армией, собирается заменить собой НАТО и США для Европы и попытаться забрать себе ряд бюджетов. А для того чтобы Европа перевела военные «стрелки» с США на Францию, ей нужны если уж не военные победы, то хотя бы демонстрации своего могущества. «Путин доминировал в Иерусалиме, а Зеленский был зол». Мировые СМИ о форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Франция благосклонно отнеслась к просьбе о помощи Греции и Кипра и в качестве «патрона» ЕС направляет ударную группу своего Средиземноморского флота к берегам Кипра, чтобы пресечь турецкие поползновения захватить господство над южным средиземноморьем.

В частности, Франция собирается отразить угрозы Кипру и его газоносным полям и пресечь турецкое вымогательство и агрессию. Таким образом, Макрон выражает намерение войти в игру на Ближнем Востоке, из которой выходят США.

Сильный ход!