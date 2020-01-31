Если бы Зеленский осознал, что именно он заявил в Варшаве, то сообразил бы: теперь Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе его страны.
И передать ее Польше. То есть, говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой.
Если бы Зеленский осознал, что именно он заявил в Варшаве, то сообразил бы: теперь Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе его страны. И передать ее Польше. Т.о., говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 31, 2020