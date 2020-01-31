Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января
Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Если бы Зеленский осознал, что именно он заявил в Варшаве, то сообразил бы: теперь Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе его страны.

И передать ее Польше. То есть, говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой.