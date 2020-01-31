Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал скандальные заявления президента Украины Владимира Зеленского на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима

Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Зеленский осознал, что именно он заявил в Варшаве, то сообразил бы: теперь Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе его страны.

И передать ее Польше. То есть, говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой.

Если бы Зеленский осознал, что именно он заявил в Варшаве, то сообразил бы: теперь Киев должен признать незаконность нахождения Западной Украины в составе его страны. И передать ее Польше. Т.о., говоря языком премьера Гончарука, вакуум в голове Зеленского не ограничен экономикой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 31, 2020

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