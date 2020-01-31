Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook предположил, чем, по мнению западной прессы, должен был бы ознаменоваться долгожданный Брексит

Сегодня в 2 часа ночи по московскому времени начнётся мировая война и масса других страшных катаклизмов.

Ну, во всяком случае, если вспомнить все те страшилки, которыми потчевали британскую публику накануне референдума по Брекситу