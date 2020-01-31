Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook пояснил, почему все заявления команды Зеленского о пользе введения рынка сельхозземли на Украине - лживы

Когда у Зеленского говорят, что хотят дать людям право продать землю, это ложь. Пай — 2 гектара в среднем. Когда бойня идёт за огромный объём концентрации «в одних руках», то речь о лоббировании интересов тех, кто хочет землю скупить. В противном случае уже давно бы согласились на более низкий лимит. Разумков рассказал, когда на Украине откроется рынок земли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Когда у Зеленского говорят, что хотят дать людям право купить землю, это тоже ложь. Сельхозземля — это не огороды (с огородами нет проблем, всё продаётся и покупается), это земли товарного, масштабного производства. Поле — сотни гектар, пай — лишь небольшой кусок, мизерная доля поля, не представляющий производственной ценности сам по себе, отдельно от поля. Чтобы купить землю, одного рынка мало, нужны огромные деньги. А таких денег у людей нет. Зато этих денег очень много у западных финансовых структур.

Когда у Зеленского говорят, что открытый рынок земли даст инвестиции и что мы одна из немногих стран, где нет рынка, это тоже ложь. Нет ни одной страны в мире, где рынок земли открыт без никаких ограничений, как желают протянуть это у Зеленского.

Основной принцип: продать может каждый, купить — не каждый. И речь идёт именно о том объёме ограничений, против которых выступают у Зеленского. Они притягивают схему не для тех, кто желает в землю инвестировать и эту землю обрабатывать, а для тех, у кого есть очень много денег и чьё желание одно: скупить землю, чтобы иметь ренту с тех, кто эту землю будет обрабатывать. И в итоге наши фермеры будут веками платить арендную плату Соросу и ко, их детям и внукам, чтобы иметь право обрабатывать «свою землю».