Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что вялая реакция украинских СМИ на опубликованный январский опрос Центра Разумкова связана с позитивными показателями для действующей власти

Как-то вяло СМИ отреагировали на вчерашние и позавчерашние данные январского опроса Центра Разумкова. И в общем-то понятно почему. Эта социология не отвечает интересам оппонентов Зеленского. Пропаганда на Украине работает: социологи о единстве страны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Дело в том, что, судя по данным опроса, ни Оман, ни хай по поводу якобы неадекватной реакции Президента Зеленского на трагедию с украинским самолетов в Иране, не имели существенного негативного эффекта. Негативно реагировали только те, кто и так не воспринимает Зеленского. Добавлю, что по данным других опросов (не оглашенных), точно такая же реакция и на новогоднее обращение Президента. Там число критиков еще меньше.

Также показательно, что почти не изменились электоральные рейтинги партий. По-прежнему лидирует «Слуга народа» (45% от числа определившихся). Несколько выросли рейтинги ОПЗЖ и партии Порошенко.

Но «Евросолидарность» прибавила за счет «Голоса». И существенное падение «Голоса» (более чем на 2%) вызвано утратой самостоятельной политической идентичности, уходом в тень партии Порошенко. Эти данные, кстати, подтверждаются и другими (закрытыми) исследованиями.