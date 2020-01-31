Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что с уходом Лондона неформальная «антироссийская коалиция» в ЕС лишится самого влиятельного участника

Завтра Великобритания наконец-то выходит из Евросоюза — спустя три с половиной года после референдума 2016-го. Казалось, эта сага будет длиться бесконечно, но нет. Выиграв выборы, Борис Джонсон поставил точку в истории, которую предыдущий состав парламента до неприличия затянул — измучив, измотав и своих соотечественников, и европейцев, и особенно журналистов, освещавших эту тему. ПАСЕ приняла оскорбительную для России резолюцию по Минским договоренностям © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Для кого-то брекзит — драма, для кого-то — ошибка, для кого-то — реализация мечты, для кого-то — бомба замедленного действия, заложенная под единство Британии (с учетом фактора Шотландии и Северной Ирландии). Для меня же главное — то, что в итоге все произошло по-честному, в соответствии с демократическими правилами.

Референдумы для того и существуют, чтобы выполнять волю тех, кто на них победил. Пусть даже они ошиблись — жизнь все расставит по своим местам. Жизнь, но не политики, которые упорно пытались «исправить» волю избирателей, подвести страну к повторному голосованию по тому же вопросу. К счастью, победили не эти политики, а Борис Джонсон. Почему к счастью? Потому что я хочу, чтобы Великобритания и дальше ассоциировалась с принципом «фэйр-плэй» — честной игры. По ходу которой правила не должны меняться.

Есть и еще один момент, почему лично я «болел» за брекзит. С уходом Лондона неформальная «антироссийская коалиция» в ЕС лишится самого влиятельного участника. Хочется верить, что после этого восстановление отношений между Москвой и континентальной Европой пойдет хоть чуть-чуть быстрее.