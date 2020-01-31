Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если эпидемию не удастся остановить в Китае, то после появления зараженных в беднейших странах мира могут погибнуть миллионы

Эпидемия. ВОЗ уже объявила международную чрезвычайную ситуацию. Главная угроза, что новый вирус вырвется из Китая в страны со слабой системой медицины и со слабым правительством. В Африку, бедные страны Азии. Там тогда начнется эпидемический шторм. Погибнуть могут миллионы. Пока из заболевших 99% в Китае. Китай ведет себя очень ответственно, спасает себя и все человечество с помощью жестких мер. ВОЗ объявил режим ЧС международного масштаба из-за китайского коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

На 30 января число погибших было 170, а вылечившихся только 130. Очень плохая статистика. Идет гонка, кто быстрее? Вирус вырвется на простор и убьет миллионы? Или найдут лекарство и сделают вакцину, чтобы делать прививки? Поэтому важнейшее средство пока — просто замедлить распространение вируса. Пока ясно, что в феврале все будет намного хуже, чем в январе.

Поэтому в ближайшие недели человечество изменит свой образ жизни. Международные большие форумы будут отменены. Сочинский экономический форум уже отменен. Возможно, будут отменяться крупные международные спортивные мероприятия типа олимпийских игр и чемпионатов мира. Миллиарды людей наденут маски. Многие, ослабленные или мнительные, на время вообще уйдут из общественного пространства. На дачу, или к родственникам в провинцию. В метро будут ездить больше, а от этого на дорогах будут огромные пробки. Все это уже надо прогнозировать и принимать решения. Февраль будет точно сложный.

Нас ждет очень сильное изменение образа жизни. Никто не знает, как надолго. Надо учиться жить по-новому.