Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что только став экономически на один уровень с Россией, Украина смогла бы решить проблемы в Донбассе

Многие украинские друзья и подписчики перестали меня понимать. То есть, когда я писал о незаконном вторжении России на Донбасс, о незаконной и вероломной аннексии Крыма — они меня прекрасно понимали и поддерживали. И даже пытались внушить мне мысль, что я недостаточно жестко высказываюсь по этому поводу. Но вот пришло время подчеркивать просчеты и политический идиотизм украинских политиков и меня сразу перестали понимать. Симптоматично, что я заранее говорил: я за Закон и Право, а не за Украину или Россию.

Поэтому я счел нужным еще раз озвучить свою точку зрения по Украине.

Украина слишком слаба и разобщена, чтобы надеяться на какую бы то ни было военную силу в решении своих проблем с взбунтовавшимся Донбассом, поддерживаемом Россией. Единственный (еще раз подчеркиваю: единственный) путь не то чтобы к победе, а как минимум к "не-поражению" — это путь экономического соревнования с Россией. Только став экономически на один уровень с Россией, Украина смогла бы решить проблемы на Донбассе. Отставка Суркова, вечные интересы и тектонические сдвиги © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Решить экономические проблемы, вбухивая миллиарды в бесполезную армию и вооруженных граждан, не подчиняющихся президенту — это безумие, а не решение экономических проблем. Украине нужно 5 лет мира и адовых усилий в области экономики только для того чтобы хотя бы вернуться к уровню 2013 года.

А вместо решения экономических вопросов и улучшения инвестиционного климата в стране, Украина занята сейчас мелочными стычками на Донбассе, политическими провокациями в ПАСЕ и мовными конфликтами внутри своей страны с русскоязычным населением. Это не только не повышает шансы Украины, это наоборот: снижает ее конкурентосрособность и отдаляет время, когда Украина могла бы стать относительно сильной страной.

Наведение хоть какого то порядка в стране и экономический рывок сегодня, как это ни парадоксально звучит, выгоден ЕС, немного менее, но все же выгоден США и совершенно не выгоден украинским олигархам, неонацистам и мелким ворам, которые насыщаются именно развалом и беспорядком в стране и для которых мир и законность в Украине — это крах надежд и прямо таки нож острый под дых.

Народ Украины всегда был трудолюбивым и терпеливым. Это видно по успешности всех украинских эмигрантов, которые бросили Украину и неизменно добиваются успехов на новой родине. Сделать так чтобы украинцы могли успешно и хорошо жить в своей стране могут только они сами.

Не будет мира — не будет успеха. Потому я на стороне мира любой ценой в Украине — так появится хотя бы шанс, что не сами украинцы, а хотя бы иностранцы вытянут страну из пропасти, в которую с таким удовольствием тянут ее местные «элиты». Вам это может не нравиться, и вы можете не принимать мои доводы. Однако надеюсь, что теперь вам более понятна моя точка зрения.