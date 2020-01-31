Украинский политолог Олег Соскин на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что вслед за Европой лидеры Украины и Белоруссии сделали ставку на Китай и сейчас больше остальных могут пострадать в связи с эпидемией коронавируса

Идёт падение второй после США экономики мира — Китая. Паника в связи с эпидемией коронвируса ускорила этот неминуемый процесс. Остановлены заводы Эпл, Самсунга, Тойоты. Для понимания: по данным Бибиси, 230 компаний мира из 500 из рейтинга Форчун Глобал вложили деньги в экономику Уханя и региона, откуда и вырвался коронавирус. «Китайский» грипп: паника и украинская политика © AP, Ahn Young-joon | AP, Ahn Young-joon | Перейти в фотобанк

В этой связи большие угрозы возникают для Европы, которая приняла концепцию Китая «один пояс — один путь». Не отстают и Украина с Беларусью, неудачливые лидеры которых сделали ставку на Китай.

Особенно отличилась Украина во главе с Зеленским, главным проповедником китайского внедрения в Украину.

Как я уже говорил неоднократно, разрушающаяся китайская экономика запускает принцип домино. Спасайся кто может!