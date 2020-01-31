Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook написал, что Европе уже давно понятно - интересы большинства украинских политиков и военных заключаются в собственном обогащении, а не базируются на интересах страны

В Украину с визитом едет Помпео, к приезду которого по старой привычке ВСУ и незаконные (по мнению Европы) военные формирования так называемой «нацгвардии» салютуют жестким обострением обстановки на Донбассе. Что вина за это лежит именно на Украине, постоянно устраивающей провокации к каждому приезду Волкера и других чиновников и дипломатов из США уже ясно всем в мире и даже не только аналитикам. Учитывая, что во время приезда европейцев это никогда не делалось, ясно, что Европа в войне на Донбассе не заинтересована. Помпео обсудит с Зеленским в Киеве вопрос европейской безопасности © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Тревогу вызывает тот факт, что украинское руководство все еще пытается усидеть на двух стульях и собирать «грОши» и с Европы и с Америки. Однако тут следует предупредить украинских горе-политиков, что Макрон не менее чем Трамп злопамятен и склонен к жестким мерам. Украина уже получила удары в ПАСЕ, как это очевидно, эра снисходительности к украинской политической эквилибристике в Европе закончена. На примере ПАСЕ украинцам дали понять: задерживать вас больше никто не станет. «Хотите уходить? Идите!» — именно так ответили Украине в ПАСЕ, и что делегации Украины пришлось с позором возвращаться, к сожалению, не послужило уроком политикам.

В Киеве должны понять: Европе нужна Украина, но предел их терпения уже пройден, они не станут больше идти на поводу и терпеть неуважение и даже враждебность Украины. А США Украина вообще не нужна: об этом ясно сказал Трамп еще 4 года назад, когда его спросили о том какова его политика в отношении Украины. Он тогда раздраженно обрубил вопросы журналиста.

«Украина? Да кому она нужна?» — желчно ответил он. Так что интересы большинства украинских политиков и военных базируются исключительно вокруг собственного кармана, который пополняется взятками-грантами Сороса, а вовсе не вокруг благоденствия страны. Зеленский наконец должен это понять и прекратить это «двоевластие» в стране, когда в угоду грязным политиканам проливается украинская кровь и топчется престиж страны.

Не так надо готовиться к приезду Макрона, господин Зеленский. Не скажет он спасибо и не одобрит такие выкрутасы в пользу американской политики.