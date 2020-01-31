Форма. Я был военным человеком, и я знаю, что форма меняет людей.
Когда Господь создал человека, то Он привел к человеку всех ранее созданных животных, чтобы человек нарек им имя. Называя животных, давая им имена, человек получал власть над ними.
Так и военная форма: надетая на человека она как новое имя, меняет его, подчиняя его себе, подчиняя его свой идее, своей истории, делая из него то, чему она служила ранее.
Попробуйте представить себя в форме лётчика-истребителя второй эскадрильи гвардейского истребительного авиационного полка Героя Советского Союза гвардии капитана Титаренко по прозвищу «Маэстро», которого сыграл Леонид Быков в фильме «В бой идут одни старики». Того самого, памятник которому смотрит сегодня на Киево-Печерскую Лавру.
Сама только эта форма, надетая на человека, наполняет сердце гордостью и радостью и любовью к людям, и дает силу защитить женщину и ребенка, старика и землю, Родину защитить не жалея живота своего.
Зачем человек надевает такую форму — я понимаю. Почти десять лет я носил военно-морскую форму и я знаю, что сама только эта форма обязывала меня не думать о себе, а служить Отчизне.
Но зачем человек надевает форму офицера дивизии СС? Что внутри этого человека?
Я всматриваюсь в фотографию и пытаюсь понять, и я ничего понять не могу. Фотография эта сделана в Ивано-Франковске. Сегодня. На похоронах эсесовца. Предателя. Палача, прожившего волей Божьей 100 лет. Наверное, это последний живой палач имевший национальность украинец, умерший своей смертью.
Рука не поднимается написать: «Царство ему Небесное». Прости Господи.
Но те, кто еще жив. Кто пришел сегодня его хоронить, кто надел его форму, и вместе с этой формой натянул на свое подлое тело тысячи и миллионы замученных душ, кто стал с радостью и гордостью одним целым с палачами, носившими эту форму — кто они?
Они сегодня живут среди нас. Они лелеют память о своих предках-палачах, предках-предателях, предках, не имевших права числится среди людей. Они ездят в общественном транспорте, ходят на работу, пьют пиво по вечерам и в своих домах в спальнях в шкафах трепетно хранят форму предков-палачей, следя за тем, чтобы моль не навредила ей. И гордятся ею, и надевают её на самые торжественные мероприятия в своей жизни.
И их много. Их несколько миллионов готовых вновь надеть эту форму, но не по случаю праздника, а на работу.