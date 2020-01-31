Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что непрофессиональные действия, а чаще и вовсе бездействие, украинского правительства ведет к краху национальную экономику

Есть в истории такой способ борьбы с кризисом и спасения экономики, когда власти заявляют, что они ничем помочь не могут, но и мешать не будут, т.е. такой откровенный либертарианский подход. Видимо, именно такой курс, когда никто ни за кого даже не пытается отвечать, дает возможность кризису выгореть до конца. Но согласны ли с таким решением властей большинство украинцев? Правительство Гончарука наступает на те же грабли, что и Порошенко – Слободчук © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

И чем дальше работает Кабмин профанов, тем чаще кажется, что у целого ряда министров всё в головах перепуталось. Ведь все правительства в мире боятся стагнации своих экономик, а у нас, наоборот, придумывают всё новые и новые способы, ведущие к стагнированию украинской экономики.

И что за надмозг писал речи В.Зеленскому и А.Гончаруку для выступления в Давосе?!

Что ждем? Пока ничего хорошего.