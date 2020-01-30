Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. У нее фактически нет опыта работы на госслужбе и к кино она имеет косвенное отношение

Кудерчук работала два года директором кинотеатра в Запорожье. Бывший глава Госкино Филипп Ильенко (сын известного украинского кинорежиссера Юрия Ильенко) ушел со своего поста в августе прошлого года после скандала. Шквал критики предшествовали его увольнению. Распределение бюджетных средств среди «своих», финансирование низкокачественного продукта из госбюджета — все это стало предметом обвинений Ильенко. Новый глава Госкино тоже пока не вызвала одобрения среди экспертов отрасли и журналистов. И даже наоборот.

Кинопродюсер Михаил Крупиевский написал, что с такими лидерами нация движется в никуда: «Мы не можем позволить власти назначать чиновников из ниоткуда, потому что это путь в то самое никуда откуда мы родом. Но сейчас это уже касается не нас, а наших детей».



Известный режиссер Ахтем Сеитаблаев высказал свои опасения по поводу дальнейшего развития украинского кинематографа: «Ничего странного не произошло, имя нового главы Госкино давно обсуждалось. Были некоторые странные ожидания, но, как говорится, «такое»… У меня нет ничего личного к г-же Кудерчук, но то, что я и мои коллеги хотим знать (надеюсь, состоится пресс-конференция с презентацией стратегии развития украинского кино), чем этот специалист лучше профессионала Юлия Синкевич? Интересно услышать членов конкурсной комиссии и посмотреть видео конкурса. Плохое предчувствие, что выглядит это как логическое продолжение разрушения смыслов и ценностей. Суды над боевыми генералами и добровольцами, кодирование украинских телеканалов, непрозрачность и безответственность в принятии решений, продолжать можно, к сожалению, долго… Один маленький вопрос — что будет дальше с кино? Я жду пресс-конференцию».

Его коллега Олег Сенцов тоже, видимо, поддерживал другого кандидата на эту должность: «На самом деле не мне, самоучке с сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели она лучше специалист, чем Юлия Синкевич?



Журналист Алена Яхно тоже прокомментировала появления молодых лиц: «Самоцитоз. "Сегодня социальные лифты поднимают наверх пуделей". Я это сказала в эфире Espreso еще до того, как увидела новость о чудесном назначении в Госкино».



Финансовый аналитик Сергей Фурса удивлен выбором ЗеКоманды, которая к кино имеет непосредственное отношение и могла подыскать более достойного профессионала:

«Самое парадоксальное — это когда люди, пришедшие из кино, назначают главой Госкино бывшего налогового инспектора из Запорожья, которая не смогла победить даже во втором конкурсе, проведенном после позорной отмены итогов первого, вся связь которой с кино заключает в том, что она одно время руководила киноконцертным залом имени Довженко. Неужели в Квартале даже уборщицы закончились?»



Журналист Юлиана Скибицкая была возмущена назначением Кудерчук: «Итак, МИНКУЛЬТ. Знаете, кто стал главой Госкино? Марина Кудерчук. Она замглавы Запорожской ОГА по аграрным (!!!!) вопросам. До этого была директоркой кинотеатра Довженко в Запорожье. Вы что-то знаете про успешный опыт кинотеатра Довженко в Запорожье? Правильно, его нет. Обычное коммунальное предприятие, которое работает в убыток. Это похоже на какую-то шутку. Но это не шутка. То есть, я не знаю, кто такая Кудерчук. Возможно, она крутой реформатор. Но пока все выглядит так, что Минкульт совсем сошел с ума».



Политик и бизнесмен Геннадий Балашов написал пост по существу — о целесообразности содержания за госбюджет такой структуры, как Госкино: «Разгорелся нешуточный скандал. Никому неизвестная депутат из «Слуги народа» Марина Кудерчук назначена на должность главы Госкино Украины. До неё с 2014 до 2019 года структуру возглавлял политик и продюсер Филипп Ильенко. СМИ перемывают им кости, обсуждая, кто эффективнее как управленец, но не поднимается другой вопрос! А нужно ли Украине Государственное агентство по вопросам кино. Госкино — это орган при правительстве, который должен помогать театру и кино, финансируя фильмы и проекты. В 2020 году Госкино получило из бюджета Украины 775 млн. гривен (31,1 млн. долларов), в 2019-м — 508 млн. гривен (20 млн. 400 тыс. долларов), и столько же в 2018-м. Насколько эффективно вложены эти деньги? Как сказал Ильенко, «объём украинского рынка в принципе не позволяет окупить какой-либо фильм». Глава Госкино откровенно заявил на всю страну, что затраты на производство украинских фильмов не отбиваются, потому что в Украине слишком маленький рынок кинопроката. Граждане Украины платят налоги, из них 31,1 млн. долларов госаппарат направил на продакшн кинофильмов, на 80% из которых украинцы даже не ходят в кинотеатры! А даже если бы и ходили, то затраты всё равно не окупились бы, потому что рынок маленький. Так нужно ли Украине Госкино? С точки зрения либертарианства — учения о максимальной свободе, государственный аппарат не имеет права распоряжаться деньгами населения даже в благих целях. Под управлением «Слуг народа» власть пытается усовершенствовать госаппарат. Они не избавляются от ненужных государственных органов, чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков, чтобы увеличить пенсии или помочь малоимущим. Если бы 775 млн. гривен были выделены не на Госкино, а пенсии, каждый из 13 миллионов пенсионеров получил +60 грн. к пенсии. В США кино — это бизнес, вместо Госкино там «Голливуд». В Америке не госаппарат, а люди с деньгами решают, в какие продакшены вкладывать деньги. А успешность кинофильма решает прокат (то есть открытый, конкурентный рынок, контролируемый спросом). Но что делать украинским режиссёрам и продюсерам, ведь у нас практически нет инвесторов, готовых вкладываться в кинопроекты? С точки зрения либертарианства, ответ прост: нет денег — нехрен снимать. Ликвидировать Госкино и отдать 775 млн. гривен на пенсии. Главная задача правительства и госаппарата — сделать людей богатыми, а не снимать с них налоги, делая нищими и отдавать на убыточные кинофильмы. Только когда украинское общество насытится деньгами, начнёт развиваться кинематограф и сфера культуры в целом. Когда ВВП на душу населения в Украине вырастет с 3100 долларов до 60 000 долларов (как в США), у нас тоже появится мощная киноиндустрия».



Политолог Олеся Яхно написала о политической стороне вопроса: «Марина Кудерчук, назначенная главой Госкино, ранее занимала должность заместителя Запорожской ОГА по аграрным вопросам. А да, если пытаться найти какую-то связь с кино, то можно вспомнить, что какое-то время она ещё была директором киноконцертного зала в Запорожье. Но я тут даже не про конкурс/якобы конкурс. А про то, что вот зачем на пустом месте власть сама же формирует изначально отрицательное отношение? Все ведь помнят, как в своё время Виктор Янукович назначил министром культуры некоего Михаила Кулиняка — в прошлом завклуба, увлекающегося якобы написанными Януковичем книгами. Вот на это, думаю, следует обращать внимание профильному министру Владимиру Бородянскому, а не на инициирование бредового законопроекта о дезинформации».

