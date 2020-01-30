Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, судя по результатам соцопроса, половину избирателей вполне устраивает нынешний курс Зеленского и его политсилы на распродажу земли, полную деиндустриализацию страны и прочие социальные «достижения»

Президентская партия «Слуга народа» до сих пор имеет наибольшую популярность среди избирателей: если бы выборы проходили снова, за нее проголосовало бы почти половина избирателей.

Об этом свидетельствует январское исследование «Центра Разумкова»

«Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" — 45,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором. Капиталистический социализм «Слуги народа». Украинцы за президента и против олигархов © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

13,8% из них проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа — за жизнь", 12,3% — за партию "Европейская солидарность", 8,0% — за ВО "Батькивщина", 5,2% — за партию "Сила и честь"

Одним словом народ заслуживает ту власть, что его имеет.

И половину избирателей вполне устраивает курс СН на распродажу земли, полную деиндустриализацию страны, передачу таких активов как УЗ иностранцам, «профан» во главе правительства, президент — неуч и пр., пр.

Печально, но факт. Государство деградирует вместе с населением, параллельным курсом. И это — приговор