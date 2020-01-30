Президентская партия «Слуга народа» до сих пор имеет наибольшую популярность среди избирателей: если бы выборы проходили снова, за нее проголосовало бы почти половина избирателей.
Об этом свидетельствует январское исследование «Центра Разумкова»
«Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" — 45,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором.
13,8% из них проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа — за жизнь", 12,3% — за партию "Европейская солидарность", 8,0% — за ВО "Батькивщина", 5,2% — за партию "Сила и честь"
Одним словом народ заслуживает ту власть, что его имеет.
И половину избирателей вполне устраивает курс СН на распродажу земли, полную деиндустриализацию страны, передачу таких активов как УЗ иностранцам, «профан» во главе правительства, президент — неуч и пр., пр.
Печально, но факт. Государство деградирует вместе с населением, параллельным курсом. И это — приговор