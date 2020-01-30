И снова о словах Зеленского по поводу освобождения Освенцима бойцами 100-й стрелковой Львовской дивизии.

Лживые исторические трактовки и реальные политические последствия. Что обсуждают соцсети 29 января
Лживые исторические трактовки и реальные политические последствия. Что обсуждают соцсети 29 января
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Напоминаю ему, что 6 лет назад памятник героическим бойцам этой дивизии был позорно снесён в г. Стрый (Львовская область). На видео — кадры этого акта вандализма.

Почему Зеленский об этом в Освенциме не рассказал?