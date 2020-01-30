Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что памятник бойцам упомянутой Зеленским в Варшаве 100-й стрелковой Львовской дивизии был снесен на Украине еще 6 лет назад
И снова о словах Зеленского по поводу освобождения Освенцима бойцами 100-й стрелковой Львовской дивизии.
Напоминаю ему, что 6 лет назад памятник героическим бойцам этой дивизии был позорно снесён в г. Стрый (Львовская область). На видео — кадры этого акта вандализма.
Почему Зеленский об этом в Освенциме не рассказал?
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