Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что памятник бойцам упомянутой Зеленским в Варшаве 100-й стрелковой Львовской дивизии был снесен на Украине еще 6 лет назад

И снова о словах Зеленского по поводу освобождения Освенцима бойцами 100-й стрелковой Львовской дивизии. Лживые исторические трактовки и реальные политические последствия. Что обсуждают соцсети 29 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Напоминаю ему, что 6 лет назад памятник героическим бойцам этой дивизии был позорно снесён в г. Стрый (Львовская область). На видео — кадры этого акта вандализма.

Почему Зеленский об этом в Освенциме не рассказал?