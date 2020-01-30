Ещё раз про законопроект о дезинформации.
Что такое вообще фейк в эпоху постмодернизма и постправды? Грань между правдой и ложью почти стёрлась. Практически любую информацию можно назвать фейком, а можно назвать правдой. Вопрос только в том, в чьих руках рычаги управления.
Вполне очевидно, что этот законодательный механизм будут использовать против неугодных оппозиционных СМИ.
Но как можно запретить распространение информации в XXI веке? Даже в СССР был самиздат, и можно было ловить альтернативную информацию, например, по радио «Голос Америки».
А сейчас уже есть множество соцсетей и мессенджеров. Попытка заткнуть рты всем — очередная утопия. Не более того.