Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в соцсети Facebook указал на то, что попытка власти в XXI веке отсечь неугодные источники информации – это очередная утопия

Ещё раз про законопроект о дезинформации.

Что такое вообще фейк в эпоху постмодернизма и постправды? Грань между правдой и ложью почти стёрлась. Практически любую информацию можно назвать фейком, а можно назвать правдой. Вопрос только в том, в чьих руках рычаги управления. Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк

Вполне очевидно, что этот законодательный механизм будут использовать против неугодных оппозиционных СМИ.

Но как можно запретить распространение информации в XXI веке? Даже в СССР был самиздат, и можно было ловить альтернативную информацию, например, по радио «Голос Америки».

А сейчас уже есть множество соцсетей и мессенджеров. Попытка заткнуть рты всем — очередная утопия. Не более того.