Это было прогнозируемо…
Обжалование назначения представителя Российской Федерации на должность вице-президента ПАСЕ привело к голосованию, в ходе которого государства Западной Европы и Турция подтвердили назначение представителя России. Не поддержали страны восточной части ЕС, Швеция, Грузия.
Европа раскололась.
Что касается позиции депутатов Украины, то за назначение проголосовала Левочкина. Я понимаю, она не любит Запад и Майдан, но я думаю, что более адекватным было бы в такой ситуации просто воздерживаться от голосования.