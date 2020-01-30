Эксперт по международным вопросам «Украинского института анализа и менеджмента политики» Владимир Воля на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал голосование в ПАСЕ и утверждение вице-президентом Ассамблеи представителя Российской Федерации Петра Толстого

Это было прогнозируемо… Толстой рассказал о «карнавальной форме» общения с Украиной и Грузией в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Обжалование назначения представителя Российской Федерации на должность вице-президента ПАСЕ привело к голосованию, в ходе которого государства Западной Европы и Турция подтвердили назначение представителя России. Не поддержали страны восточной части ЕС, Швеция, Грузия.

Европа раскололась.

Что касается позиции депутатов Украины, то за назначение проголосовала Левочкина. Я понимаю, она не любит Запад и Майдан, но я думаю, что более адекватным было бы в такой ситуации просто воздерживаться от голосования.