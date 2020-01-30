Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что уже сейчас можно с полной уверенностью говорить о начале избирательной компании 2020 года на региональном уровне

Как региональные элиты готовятся к выборам на примере одного проекта.

Региональные элиты начали активно готовиться к осенним местным выборам, чтобы уже сейчас занять место в нужном партийном поезде. На одном примере покажу, чем они руководствуются.

Вчера на Сумщине областную организацию партии «Наш край» возглавил глава облсовета Владимир Токарь. Это сильный игрок в регионе, умеющий консолидировать вокруг себя элиты. Поэтому на партийной палитре в облсовете, полагаю, появится новая группа «Нашего края».

Теперь внимание! «Наш край» — не парламентская партия. На летних выборах в Раду не ходила. Но сегодня в «Наш край» идут главы облсоветов, мэры и другие представители местных элит. Почему же они заходят в подобные проекты? Штепа заявила, что будет баллотироваться в мэры Славянска © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Во-первых. Местные элиты хорошо понимают ситуацию на местах и ориентируются на результаты выборов в ОТГ. Смотрим на предыдущие результаты гонок в ОТГ. Лидеры: «Слуга народа», «Батькивщина», «Наш край». С кем проще договориться? Вопрос риторический.

Тем более, что по моей информации, «Наш край» стал самостоятельной партией и не зависит ни от олигархов, ни от каких-либо структур. В этом плане элитам будет легче найти общий язык с партией.

Второе. Антирейтинг и скандалы. За партиями подобными «Нашему краю» нет негативного шлейфа. У «Нашего края» вообще хурал из сопредседателей — нет одного лидера. А, следовательно, некому аккумулировать негатив. Чего нельзя сказать, например, о той же «Батькивщине».

Третье. Идеология. У «Нашего края» она очень удобная для местных выборов: «простые и понятные работяги из регионов против киевских политиканов», «хозяйственники, которые знают и решают местные проблемы». Подходит для местных элит любого региона Украины.

Так что усиление «Нашего края» на Сумщине главой облсовета — сигнал от региональных элит, что местные выборы начались.