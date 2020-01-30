Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook написал, что в отчет на его депутатский запрос глава Офиса президента Зеленского сообщил, что защита прав граждан Украины не входит в компетенцию президента Украины

Глава Офиса Президента: защита прав граждан Украины не входит в компетенцию Президента Украины.

Публикую официальный ответ руководителя Офиса Президента Украины на мое депутатское обращение о защитите права украинцев, подвергшихся незаконному увольнению вследствие применения закона о люстрации. Сезон охоты на СМИ. В Украине будут уполномоченные по фейкам © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как видите, глава Офиса «системно проанализировал» Конституцию и установил, что защита прав граждан в компетенцию Президента Украины не входит…

Как Вам? Тут одно из двух: или глава президентского Офиса профессионально непригоден и должен быть уволен, или профессионально непригоден сам Президент, тогда он должен уйти в отставку.

А ещё неплохо было бы всем президентским чиновникам осознать, что в Украине именно Президент является гарантом соблюдения конституционных прав граждан. По Конституции. Той самой, которую глава президентского Офиса «системно проанализировал»…