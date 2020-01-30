Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что раскрученная официальной пропагандой «Битва под Крутами» была абсолютно бессмысленна, но позволила тогдашним «гройсманам» и «розенкам» сбежать из Киев с комфортом и без лишних волнений

Увы, бой под Крутами был бессмысленным. Бессмысленным и беспощадным. Это не умаляет героизм ребят, которые стали жертвами пропаганды и тогдашних политтехнологов. В газетах разместили призыв «защитить Украину» и на него откликнулись несколько сотен студентов и гимназистов (хотя, было и некоторое количество зрелых мужчин и даже стариков). Небесная сотня героев Крут © Украина.ру/Стрингер

Решение сдать Киев уже было принято и пока студенты истекали кровью, представители Центральной рады удобно разместились в поезде и ехали в эвакуацию, попивая сладкий чаёк с печеньками. Подвиг молодёжи позволил тогдашним «гройсманам» и «розенкам» сбежать с комфортом и без лишних волнений. Стоили ли руководители УЦР того, чтобы ради них гибли молодые парни? Вопрос, наверное, риторический… примерно также, почти 100 лет спустя, кое-кто отдыхал заграницей и создавал себе новые офшоры во время боёв за Иловайск (2014г.) история циклична и многие события очень похожи друг на друга.

Кстати, в армии Муравьёва костяк тоже составляли украинцы, выходцы из Слобожанщины. Поэтому, подавать события 29 января 1918г. (по другим данным, 30 января) как войну между россиянами и украинцами — совершенно не точно. По большому счёту, это была битва между украинцами-большевиками и украинцами-националистами. В стратегическом плане она не изменила ничего, но зато осталась в истории.