Вслед за «УЗ» в любой момент может провалиться и «Укргазвыдобування»
Ребята в Кабмине, своей обжигающей правдой вы можете народ и до паники довести. Не успели закончить стращать почти 100%-м износом электровозов и тепловозов «Укрзализныци», как своими апокалиптическими данными поделилась АО «Укргазвыдобування»: пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены более, чем на 80%! Судите сами, запасы газа истощены на:
— Шебелинском месторождении — на 89%;
— Западно-Крестищенском — на 90%;
— Яблоновском — на 79%;
— Ефремовском — на 82%;
— Мелиховском — на 82%.
Дальше слабонервным лучше не читать, т.к. руководство этой вертикально интегрированной компании впервые откровенно признало, что технологически простые для извлечения запасы газа фактически исчерпаны. И что дальше делать?
В первую голову Кабмину нужно совместно с компанией создавать специальную рабочую группу из ведущих специалистов и ученых для разработки технических компетенций по добыче «сложного» газа, в т.ч. в сфере глубинного бурения и добычи на морском шельфе.
И вот здесь особенно нужны прямые иностранные инвестиции. Для их привлечения подготовлена национальная программа. Пока нас не приглашают её презентовать. Выходит, жареный петух еще не клюнул Кабмин?