Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что последние апокалиптические данные правительства о состоянии газовых месторожднений лишний раз доказывают жизненную необходимость прямых иностранных инвестиций

Вслед за «УЗ» в любой момент может провалиться и «Укргазвыдобування»

Ребята в Кабмине, своей обжигающей правдой вы можете народ и до паники довести. Не успели закончить стращать почти 100%-м износом электровозов и тепловозов «Укрзализныци», как своими апокалиптическими данными поделилась АО «Укргазвыдобування»: пять крупнейших газовых месторождений Украины истощены более, чем на 80%! Судите сами, запасы газа истощены на: Крупнейшие газовые месторождения Украины находятся на грани истощения © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

— Шебелинском месторождении — на 89%;

— Западно-Крестищенском — на 90%;

— Яблоновском — на 79%;

— Ефремовском — на 82%;

— Мелиховском — на 82%.

Дальше слабонервным лучше не читать, т.к. руководство этой вертикально интегрированной компании впервые откровенно признало, что технологически простые для извлечения запасы газа фактически исчерпаны. И что дальше делать?

В первую голову Кабмину нужно совместно с компанией создавать специальную рабочую группу из ведущих специалистов и ученых для разработки технических компетенций по добыче «сложного» газа, в т.ч. в сфере глубинного бурения и добычи на морском шельфе.

И вот здесь особенно нужны прямые иностранные инвестиции. Для их привлечения подготовлена национальная программа. Пока нас не приглашают её презентовать. Выходит, жареный петух еще не клюнул Кабмин?