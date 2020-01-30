Как-то, в одном из телеэфиров мне сделали замечание о моих нецивилизованных подходах в видении политики государства и управления, на моё высказывание о том, что государство Украина следует переучредить, после чего взаимоотношения с МВФ прекратить, вплоть до непризнания новым государством долгов бывшей Украины.
М-да… нецивилизованный подход… Т.е. послать бандитов и мошенников — это нецивилизованно.
А вот сознательно, если не умышленно вводить в долговую зависимость многомиллионное население огромной страны — это цивилизованно. Содействовать и подстрекать местные власти к действиям, наносящим прямой ущерб и вред государству и народу, это цивилизованно и гуманно.
Так… вспомнил, наткнувшись на один интересный материал о МВФ.
А с Украиной дело обстоит так, что мы оказались в условиях, когда проще начать строить заново, вместо того, чтобы реконструировать вот это вот…