Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook рассказал о своем «рецепте» выхода из долговой зависимости мировых финансовых организаций и в частности Международного валютного фонда

Как-то, в одном из телеэфиров мне сделали замечание о моих нецивилизованных подходах в видении политики государства и управления, на моё высказывание о том, что государство Украина следует переучредить, после чего взаимоотношения с МВФ прекратить, вплоть до непризнания новым государством долгов бывшей Украины. Закон о рынке земли уже не устраивает ни Запад, ни олигархов. Зачем он вообще нужен? - Молчанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

М-да… нецивилизованный подход… Т.е. послать бандитов и мошенников — это нецивилизованно.

А вот сознательно, если не умышленно вводить в долговую зависимость многомиллионное население огромной страны — это цивилизованно. Содействовать и подстрекать местные власти к действиям, наносящим прямой ущерб и вред государству и народу, это цивилизованно и гуманно.

Так… вспомнил, наткнувшись на один интересный материал о МВФ.

А с Украиной дело обстоит так, что мы оказались в условиях, когда проще начать строить заново, вместо того, чтобы реконструировать вот это вот…