Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook оценил предложение бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина обсудить с Польшей вопрос компенсации за присоединенный Советским Союзом к Украине Львов

Чугунная логика.

Павел Климкин, бывший при прошлом нашем «сознательном» президенте министром иностранных дел, поддавшись, в конце концов, очередному патриотическому приступу логики, на своей странице в ФБ, призвал с пониманием отнестись к тому, что Западная Украина стала Украиной только благодаря товарищу Сталину, и предложил обсудить с Польшей вопросы компенсации нанесенного ей Советским Союзом урона. Климкин займется «российскими исследованиями» в Украинском институте будущего © МИД Украины

Мол, если оттяпал у вас товарищ Сталин города Лемберг и Станислав, то мы как прогрессивные евроинтеграторы и декоммунизаторы, заплатим вам или территориями отдадим.

То, что Климкин имеет странную манеру носить помятые костюмы и никогда не блистал в приличном обществе образованием и умом — это Бог бы с ним. Но зайдите к нему на страницу. Под этим постом более трех тысяч лайков, и каждый лайк сочится национальной гордостью за такого прекрасного, умного и прогрессивного человека.

Я всегда знал, что порядочный националист получается из человека лишенного мозга, но чтобы их было так много(!) — это меня иногда поражает.

В логике, конечно, этим упрямым товарищам не откажешь: уж коль взяли чужое, уж коль декоммунизация, то отдавать надо. Логика не просто железная — чугунная.

Но мне как-то жалко. Или пес с ним?