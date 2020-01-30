Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что провал украинской повестки в ПАСЕ обусловлен позицией большинства европейский стран, для которых конфронтация с Россией неприемлема

Команда Зеленского упорно ходит по граблям, пытаясь влезть в мятый костюм Порошенко во внутренней и внешней политике. Ещё один самостоятельно созданный «разгром» в ПАСЕ.

Беру а кавычки потому, что неизбежному развитию событий в Страсбурге устойчивый привкус поражения придало провластное большинство в делегации, которое не просто взялось доказывать «недопустимость диалога с Россией» (непонятно тогда, зачем Зеленский так добивается встреч с Путиным), а ещё и сделали из этого большую новость. ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Теперь, конечно, придётся оправдываться. Хотя а) можно было вообще не ввязываться в эту бесперспективную драку; б) вести эту работу без лишней публичности до достижения результата.

Сейчас уже начали говорить, что «союзники сволочи» и Европа нас якобы в очередной раз предала. На самом деле ПАСЕ уникальна тем, что там представлены парламентарии почти всего континента и в свой деятельности члены Ассамблеи чётко отражают настроения сотен миллионов европейских избирателей.

Правда в том, что на русофобских позициях сегодня остаются только те парламентарии, которым карту борьбы с Москвой выгодно использовать во внутренней политике. И это справедливо только для части партий в Польше, Великобритании, Грузии и странах Балтии. Во всех остальных странах Европы стоять на откровенно антироссийских позициях означает вступать в диссонанс с настроениями большей части избирателей.

Потому выбранная правящим большинством линия поведения в ПАСЕ была обречена на провал. Она не соответствует взглядам большинства простых европейцев. Но, что ещё важнее, вряд ли совпадает с обещанием Зеленского принести на нашу землю мир.