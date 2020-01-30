Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что если правительство срочно не примет меры по ликвидации долговой пирамиды ОВГЗ, экономика и финансовая система Украины неизбежно свалиться в дефолт

Учитывая нарастающую долговую нагрузку на госбюджет, а также то, что Украина если не в этом, то в следующем 2021г. столкнется с дефолтом, думаю, ещё не раз придется писать про «варранты имени Яресько» и финансовую пирамиду ОВГЗ им. Маркаровой. Слишком дорогая инфекция. Как коронавирус бьёт по экономике и... даёт новые заказы © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

А зная, что условиями тех же ВВП-варрантов минфин нас загнал в какой-то абсолют абсурда, т.е. без решения этой колоссальной проблемы экономика Украины развиваться не может, так и хочется спросить Президента В.Зеленского:

«А Вы сознаете, что наши национальные интересы уже проданы?». И чтобы начать реальный подъем экономики Украины нам надо, прежде всего, решить проблему финансовой пирамиды ОВГЗ и ВВП-варрантов.

Что делать? Решения есть, и не одно. И делать это нужно незамедлительно, а не отдавать огромную долю нашего экономроста держателям облигаций.